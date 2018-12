Da Realm Royale a Fortnite: i migliori Battle Royale del 2018 in un video

All'inizio dell'anno scorso nessuno (o quasi) sapeva cosa fosse un Battle Royale, poi è arrivato PlayerUnknown's Battlegrounds, e nel panorama multigiocatore nulla è più stato lo stesso...

PUBG è il frutto dell'intuizione di Brendan "PlayerUnknown" Greene, sviluppatore irlandese stanco della ripetitività e prevedibilità delle esperienze multiplayer classiche, che nella maggior parte dei casi si svolgono in aree circoscritte e facili da memorizzare.

Prendendo spunto dal film giapponese Battle Royale, nel 2013 ha dato vita all'omonima e celebre mod per DayZ, che ha riscosso un notevole successo nella comunità, di fatto inventando il genere da lui reso poi ancora più popolare con PUBG ed esploso nel 2018 grazie al successo mondiale di Fortnite. Ma questi non sono ovviamente gli unici BR in circolazione e in particolar modo su PC l'offerta è particolarmente vasta.

Diamo uno sguardo approfondito ai migliori Battle Royale dell'anno e ad alcune delle novità in arrivo nel 2019 in questo video.