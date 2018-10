Da Red Dead Redemption 2 a Harry Potter, tutte le novità della settimana

L'ultima settimana è stata segnata dal debutto ufficiale sul mercato di due dei protagonisti della stagione autunnale e delle vacanze natalizie, ovvero l'esclusiva per Xbox One Forza Horizon 4 e Assassin's Creed Odyssey. In aggiunta, sono trapelate nuove indiscrezioni sulle console di prossima generazione e su un misterioso quanto interessante action RPG di Harry Potter.

Lunedì ha cominciato a fare il giro del web un nuovo rumor secondo il quale Sony sarebbe intenzionata a svelare PlayStation 5 nei primi mesi del 2019, per poi presentarla al meglio durante il prossimo E3. La decisione di non tenere la PlayStation Experience quest'anno, secondo alcuni analisti, non farebbe che avvalorare tale tesi. Secondo loro, la compagnia giapponese è ormai proiettata verso la next-gen. Stando ad altre indiscrezioni, i primi dettagli su Xbox Scalet di Microsoft potrebbero invece arrivare ancor prima, ovvero entro la fine di quest'anno. Nei giorni 10 e 11 novembre si svolgerà l'X018 Fan Fest a Città del Messico, un'occasione che potrebbe rivelarsi perfetta per un annuncio di questo tipo.

Per Nintendo, invece, è ancora molto presto per parlare di nuova generazione. La casa di Kyoto, piuttosto, starebbe pensando ad una nuova versione di Nintendo Switch da lanciare nel corso del 2019. L'indiscrezione è partita dal Wall Street Journal, secondo il quale i principali cambiamenti verranno apportati allo schermo. Altri dettagli non sono ancora noti.

Andrzej Sapkowski, l'autore dei romanzi con protagonista Geralt di Rivia, ha chiesto a CD Projekt RED un pagamento di 16 milioni di dollari per i presunti diritti non corrisposti di The Witcher 2: Assassins of Kings e The Witcher 3: Wild Hunt. La compagnia polacca, dal canto suo, assicura di aver assolto a tutti gli oneri previsti dall'accordo iniziale stipulato più di 10 anni fa con lo scrittore. Le due parti, probabilmente, si avvieranno verso una causa legale.

Mercoledì è apparso in rete un video trafugato che mostrava in azione un misterioso action RPG di Harry Potter, che ha notevolmente entusiasmato i fan del maghetto per l'ottima qualità del gameplay mostrato. Secondo alcuni rumor, gli studi indiziati che potrebbero essere al lavoro su questo titolo sono due: Avalanche Software oppure Rocksteady. Riguardo quest'ultimo, a dire il vero, i rumor si sprecano. Nel giro di pochi giorni è stato associato ad un gioco della Justice League, a Superman e ad un certo Arkham Universe. Il video di Harry Potter, intanto, è stato rimosso su richiesta di Warner Bros. Secondo molti, sarebbe la conferma della sua reale esistenza.

Il Principe Harry di Gran Bretagna, durante una visita ad una scuola del Sussex, ha invitato gli studenti a non giocare a Fortnite. Il titolo di Epic Games, nonostante abbia uno stile scanzonato, è infatti vietato ai minori di 12 anni. Quando Harry ha scoperto che alcuni bambini di 8 anni della scuola avevano il permesso di giocarci, ha apostrofato i genitori.

Ieri è finalmente approdato sul mercato Assassin's Creed Odyssey, uno dei capitoli più vasti della saga che segna la definitiva svolta verso il genere RPG. La redazione di Digital Foundry ha subito provveduto a mettere a confronto le versioni PlayStation 4 Pro e Xbox One X, mentre Polygon ha sollevato qualche dubbio sull'implementazione delle microtransazioni.

Square Enix ha annunciato Kingdom Hearts The Story So Far, nuova raccolta per PlayStation 4 prevista per il 30 ottobre che include tutti i capitoli della serie, e il primo DLC di Shadow of the Tomb Raider, intitolato The Forge.

Top & Flop News della settimana

La Top News di questa settimana spetta a Red Dead Redemption 2, che è tornato a mostrarsi in un secondo video gameplay ufficiale che non fa che confermare tutte le nostre ottime impressioni. Il nostro Francesco Fossetti ha anche avuto modo di provarlo in esclusiva italiana, per cui vi invitiamo caldamente a leggere le sue impressioni basate sulle prime ore di gioco. Intanto, Rockstar Games ha confermato che su Xbox One X girerà alla risoluzione 4K nativa con supporto HDR, e che su PlayStation 4 ci saranno dei contenuti in esclusiva temporale. Per la Flop News, tiriamo ancora una volta in ballo Telltale Games. Se ben ricordate, nonostante gli oltre 200 licenziamenti effettuati nelle scorse settimane, la compagna aveva scelto di mantenere 25 dipendenti per assolvere agli ultimi obblighi con i partner commerciali della compagnia. Purtroppo, stando a quanto dichiarato da Rachel Noel, ex narrative designer, sono stati licenziati anch'essi, fatto che segna la definitiva chiusura delle attività della compagnia. Difficilmente verranno reintegrati, a meno che Telltale non riesca a trovare un partner per completare The Walking Dead: The Final Season.