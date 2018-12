Da Spider-Man a Bloodborne: 10 giochi a sconto sul PlayStation Store

I Saldi Natalizi del PlayStation Store si sono svolti nelle scorse settimane, ma sono già stati sostituiti da una nuova e imperdibile promozione. Sony ha infatti ufficialmente dato il via ai Saldi di Gennaio, che rimarranno attivi fino al giorno 21 del mese prossimo.

Per l'occasione, la compagnia giapponese ha scontato fino al 70% migliaia di giochi per tutte le sue console. In mezzo a così tante opere, scegliere risulta davvero difficile, per cui abbiamo deciso di aiutarvi in questa impresa selezionando dieci produzioni per PlayStation 4 particolarmente meritevoli e vendute a prezzo scontatissimo.

Ce n'è davvero per tutti i gusti. Gli amanti dell'horror possono optare per Resident Evil 7, mentre i più nostalgici non dovrebbero lasciarsi sfuggire l'opportunità di acquistare in un solo pacchetto le trilogie d Crash Bandicoot e Spyro the Dragon. Impossibile non segnalare, inoltre, giochi come Bloodborne, Grand Theft Auto V e The Witcher 3: Wild Hunt. Nel Video Speciale allegato in cima a questa notizia abbiamo passato in rassegna nel dettaglio i titoli proposti a prezzo ridotto nel negozio digitale di Sony. Come sempre, aspettiamo i vostri consigli nella sezione dei commenti: quali sono, tra quelli in sconto, i giochi che secondo voi non possono assolutamente mancare nella collezione di ogni giocatore PlayStation che si rispetti?