Da Spider-Man a Red Dead Redemption 2, tutte le novità della settimana su VG News

L'estate è ormai alle porte e settembre non poteva iniziare meglio di così. Nel giro di pochissimi giorni sono arrivati sul mercato titoli del calibro di Dragon Quest XI: Echi di un'Era Perduta e Spider-Man, mentre gli appassionati di FPS hanno potuto scegliere tra I Rinnegati, espansione di Destiny 2, e la Beta di Battlefield V.

Se negli ultimi giorni il lavoro e lo studio vi hanno tenuto lontani dalle pagine di Everyeye, allora siete nel posto giusto. Ripercorriamo insieme tutte le principali notizie della settimana.

Al PAX West di Seattle Bioware è tornata a parlare del suo ambizioso Anthem. Gli sviluppatori hanno pubblicato un trailer della storia con il quale hanno messo in chiaro, ancora una volta, che nonostante la sua natura multiplayer il titolo includerà anche una componente narrativa di rilievo. Il produttore Michael Gamble ha anche colto l'occasione per prendersi gioco della controversia legata alle pozzanghere di Spider-Man.

All'inizio della settimana Sony ha definitivamente interrotto il supporto tecnico a PlayStation 2, sancendo la fine di una gloriosa era. Nonostante la produzione fosse già stata interrotta 5 anni fa, il supporto era ancora attivo in Giappone. Il Monolite Nero, grazie alle quasi 160 milioni di unità vendute, è la console di maggior successo di tutti i tempi. I giocatori abbonati a PlayStation Plus hanno potuto mettere in download gli altri titoli della Instant Game Collection di settembre 2018, tra i quali spicca God of War 3: Remastered. Sul PlayStation Store è invece partita la nuova Offerta della Settimana dedicata a Hitman: Game of the Year Edition.

Lo scorso martedì DICE ha aperto l'Open Beta di Battlefield V a tutti i giocatori, che sono ora liberi di tuffarsi nei campi di battaglia della Seconda Guerra Mondiale. Rimarrà disponibile fino alle ore 16:00 di martedì 11 settembre. Restando in ambito FPS, Treyarch ha tolto i veli alla mappa di Blackout, inedita modalità battle royale di Call of Duty: Black Ops 4, che includerà 13 location ispirate alle arene multiplayer dei precedenti capitoli di Black Ops.

Monster Hunter World per PC ha ricevuto il primo importante aggiornamento che ha introdotto il possente Deviljho. Assieme ad esso, hanno fatto il loro debutto anche le armi del Deviljho, i set d'armatura Vangis α-β e il Mantello Antidrago. In Fortnite Battaglia Reale ha preso il via l'evento Alza la Posta, che include la modalità a tempo limitato La Fuga e un set di sfide dedicate che mettono in palio oggetti cosmetici esclusivi.

Nintendo si è vista costretta a rinviare il Direct inizialmente previsto per la mezzanotte di ieri venerdì 7 settembre a causa del tragico terremoto avvenuto in Hokkaido, Giappone. Intanto, è intervenuta per spiegare i motivi che l'hanno spinta a disabilitare i salvataggi cloud in titoli come Splatoon 2 e Pokémon Let's Go Pikachu e Eevee.

Con l'avvicinarsi dell'uscita di FIFA 19, EA Sports ha cominciato a rivelare l'identità dei migliori 100 calciatori del gioco. Nei giorni scorsi, abbiamo scoperto quelli nelle posizioni 100-81 e 80-61. Il 13 settembre, invece, verrà finalmente pubblicata la demo gratuita. Rockstar Games ha fornito tante nuove informazioni e immagini sui personaggi di Red Dead Redemption 2. Rare, dal canto suo, ci ha dato un primo assaggio della nuova espansione gratuita di Sea of Thieves, intitolata Forgotten Shores.

Top & Flop News della settimana

La Top News di questa settimana, specialmente per i più nostalgici, riguarda uno dei capolavori dell'era PlayStation. Lo scorso 3 settembre Metal Gear Solid ha festeggiato il suo 20° anniversario, e Sony ha ben pensato di celebrare l'evento con un breve, ma significativo video dedicato "a tutti i serpenti furtivi, gli ocelot arroganti e le mantidi memorabili", chiari riferimenti agli animali che hanno dato il nome a tre degli indimenticabili personaggi del gioco, ovvero Solid Snake, Revolver Ocelot e Psycho Mantis. Il ben poco lusinghiero titolo di Flop News spetta di diritto al rinvio di One Piece: World Seeker al 2019. Inizialmente previsto per quest'anno, l'annuncio del posticipo non è neppure avvenuto attraverso un comunicato ufficiale, bensì attraverso le pagine One Piece #90 di Shonen Jump, pubblicato in terra nipponica lo scorso 4 settembre. Bandai Namco non ha fornito una data più precisa, ma sappiamo che il titolo tornerà a mostrarsi al prossimo Tokyo Game Show.

Gli articoli della settimana

L'uscita di uno dei giochi più attesi non poteva che essere anticipata da un articolo incredibilmente approfondito. La recensione di Marvel's Spider-Man ha generato un vivissimo dibattito all'interno della comunità. Ennesima esclusiva capolavoro o "solo" un ottimo gioco dedicato a Spider-Man? Il nostro Giuseppe Arace non ha avuto dubbi: come direbbe Mary Jane, la tigre ha fatto centro! Intanto, Francesco Fossetti ha cominciato il percorso che lo porterà alla scoperta de I Rinnegati, la nuova e promettente espansione di Destiny 2 uscita lo scorso 4 settembre.

Questa settimana non è stata per nulla avara di titoli, per cui tra le nostre pagine trovate anche le recensioni di Yo-Kai Watch Blasters, arrivato da noi con 3 anni di ritardo, di Naruto to Boruto: Shinobi Striker, del ben poco convincente DLC di Far Cry 5 Dannati Luridi Zombie e di Zone of the Enders: The 2nd Runner - Mars, remaster che ha sconfinato nei territori della Realtà Virtuale.