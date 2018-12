Da Super Smash Bros Ultimate a Just Cause 4: le uscite di dicembre 2018 in un video

Anche a dicembre il panorama videoludico accoglie una serie di titoli piuttosto interessanti: ad attenderci troveremo infatti, tra gli altri, giochi come Katamari Damacy Reroll, Just Cause 4, Super Smash Bros Ultimate, Borderlands 2 VR e The Last Remnant.

Dopo le numerose uscite di novembre, dicembre si concede un ritmo più pacato offrendo un catalogo più contenuto ma non per questo meno interessante. Tra le uscite multipiattaforma principali troviamo Just Cause 4, la nuova avventura di Rico Rodriguez ambientata a Solís, senza dimenticare Mutant Year Zero: Road to Eden e Jagged Alliance: Rage per gli amanti degli strategici.

Da segnalare su PlayStation 4 l'arrivo di Borderlands 2 VR, The Last Remnant Remastered, Persona 3 Dancing in Moonlight e Persona 5 Dancing in Starlight, e naturalmente il debutto di PlayerUnknown's Battlegrounds.

Su Nintendo Switch gli occhi sono tutti puntati su Super Smash Bros Ultimate, una delle esclusive più attese dell'anno sulla console ibrida, nonché il capitolo della serie più ricco in assoluto in termini di modalità, contenuti e personaggi presenti nel roster. Attenzione anche a GRIS, promettente indie game di Nomada Studio e Devolver Digital in arrivo il 13 dicembre su Switch e PC.

Per saperne di più sulle principali uscite di dicembre 2018, potete guardare il nuovo video speciale riportato in cima.