Da The Division 2 ad Assassin's Creed Odyssey: il riassunto della conferenza E3 di Ubisoft

Il publisher francese si è presentato alla fiera americana con una line-up ricchissima che include titoli come The Division 2, Beyond Good & Evil 2, Skull & Bones e Assassin's Creed Odyssey. Vi proponiamo un video riepilogo della conferenza Ubisoft E3 2018.

La conferenza losangelina di Ubisoft si è aperta con l'annuncio di Trials Rising, definito come il capitolo più grande della serie, proseguendo poi con lo spazio dedicato a Rainbow Six Siege e alla sua community. Come preannunciato da Michel Ancel, durante lo show è stato mostrato un nuovo trailer di Beyond Good & Evil 2, occasione in cui è stata mostrata qualche scena di gameplay inedita. Nuovi annunci anche per The Division 2, con la conferma dei Raid pensati per 8 giocatori, passando per la nuova finestra di lancio di Skull & Bones, di Transference e di Starlink: Battle for Atlas. Per concludere, alla fine è stato ospitato il reveal completo di Assassin's Creed Odyssey, confermando il setting dell'Antica Grecia.

Quale annuncio della press conference Ubisoft E3 2018 vi ha colpito maggiormente? In cima alla notizia potete gustarvi il nostro video riepilogo della conferenza.