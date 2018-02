Da The Flash e Legends of Tomorrow a Game of Thrones, le notizie Top di ieri in Serie TV

Nella giornata di ieri abbiamo appreso grandi notizie riguardanti gli show targati. Il network ha infatti deciso di rinnovare per una terza stagione sia Crashing che, due serie che quest'anno si sono comportate talmente bene da garantirsi un rinnovo prima ancora dei rispettivi finali di stagione.

Restando in tema HBO, l’attrice Maisie Williams, interprete di Arya Stark in Game of Thrones / Il Trono di Spade, ha smentito i rumor che vedrebbero la produzione intenta a girare dei diversi finali della serie per sviare l’opprimente interesse dei fan più curiosi e impazienti. Scherzosamente, l’attrice avrebbe dichiarato che il budget della serie non sarebbe abbastanza alto da consentire la produzione di finali diversi. Sarà vero?

Passando poi alla sfera supereroistica, ABC ha rilasciato uno strepitoso poster promozionale per incrementare la curiosità dei fan verso il centesimo episodio di Agents of S.H.I.E.L.D., che sarà trasmesso sulla rete statunitense il prossimo 9 marzo. A giudicare dal contenuto dell’illustrazione, la resa dei conti con Ghost Rider avverrà proprio nell’episodio evento.

Per quel che concerne invece le serie targate DC Comics, il più recente trailer di Krypton rivela che Superman sarà il più grande eroe del nuovo universo narrato nella serie di Syfy, mentre Legends of Tomorrow di casa The CW sembra decisa ad accogliere un secondo velocista tra le sue fila: la giovane eroina Jesse Quick di Terra-2! Che la riconciliazione fra lei e Kid Flash sia ormai imminente?

Per due velocisti che si ritrovano, un altro sembra invece prossimo a perdere i poteri. Come rivelato dalla sinossi del nuovo episodio di The Flash intitolato “Run, Iris, Run!”, il supereroe scarlatto di Central City verrà presto privato dei suoi iconici poteri dal criminale metaumano Matthew AKA Melting Pot (la guest star Leonardo Nam), che a quanto pare li trasferirà ad Iris West-Allen (Candice Patton). Almeno per un episodio, che già si preannuncia spassosissimo, i due coniugi saranno dunque costretti a scambiarsi i ruoli.

Infine, mentre il trailer del nuovo episodio di Riverdale (ancora privo di una sinossi ufficiale) annuncia guai e tanta tensione tra le famiglie dei quattro giovani protagonisti del serial, Netflix ha pubblicato il teaser trailer di Lost in Space, rivistazione in chiave drammatica e moderna dell'omonima serie originale degli anni '60. Secondo quanto comunicato, la NASA avrebbe già potuto vedere l’episodio pilota della serie, mentre noialtri dovremo invece attendere il prossimo 13 aprile per poter visionare l’intera serie completa.