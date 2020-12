Dacia Arena eFootball PES: l'ultima giornata del torneo esport organizzato dall'Udinese

ll “Dacia Arena eFootball PES” sarà il primo torneo live che vede la partecipazione di 8 squadre della prossima eSerie A TIM; organizzato da Udinese eSports la fase finale verrà disputata all’interno dell'auditorium della Dacia Arena di Udine.

Il torneo prevede una formula di girone all’italiana ed una successiva ad eliminazione diretta tra tutte le squadre partecipanti: Roma eSports, Hellas Verona eSports, Lazio eSports, Parma Calcio eSports, Bologna eSports, Sampdoria eSports, Fiorentina eSports ed Udinese eSports.

Il Torneo prevede due fasi: Una fase online denominata “Road to Dacia Arena” dove si giocano i 4 turni del girone all’italiana nei giorni 16, 23, 30 novembre e 7 dicembre 2020; tutte le partite vengono trasmesse in diretta in esclusiva a partire dalle ore 21:00 sul canale Twitch di Udinese eSports.

La seconda fase sarà live presso la Dacia Arena di Udine ad inizio 2021; in questa seconda fase verranno disputati i restanti 3 turni del girone all’italiana e le fasi finali ad eliminazione diretta.

La fase online “Road to Dacia Arena”, che è giunta alla terza giornata, attualmente vede in testa la Lazio eSports seguita da Hellas Verona e Fiorentina.

Nella quarta ed ultima giornata di lunedì 7 dicembre verrà disputato il primo e storico derby eSportivo della Capitale Roma-Lazio, diretta su canale Twitch di Udinese eSports a partire dalle 21:00.