DadoBax lancia in video gli Oscar dei Videogiochi più importanti del 2019

Lo youtuber DadoBax lancia gli Oscar dei Videogiochi del 2019, un'iniziativa che celebra i titoli più importanti che sono stati lanciati su PC, console fisse e sistemi portatili nel corso dell'anno che sta per volgere al termine.

I Dado Awards 2019 danno così modo ad uno dei creatori di contenuti più autorevoli e seguiti della scena videoludica italiana di condividere il suo punto di vista con il resto della community ed evidenziare quelli che, secondo lui, sono stati i progetti più importanti dell'anno, rigorosamente suddivisi per categoria di appartenenza.

Nell'annunciare le nomination per i titoli candidati alla vittoria del GOTY, DadoBax svela quelli che, in base al suo giudizio, sono i migliori videogiochi del 2019 nei principali generi di riferimento, come quelli sul Miglior Gioco d'Azione in Prima Persona (Metro Exodus), sul Miglior Gioco di Ruolo (The Outer Worlds), sul Miglior Open World (Death Stranding) o sulla Migliore Componente Stealth (Untitled Goose Game).

L'indicazione sul Gioco dell'Anno ci verrà data dal buon DadoBax in un video che pubblicherà presto sulle pagine del suo canale YouTube. Nel frattempo, vi invitiamo ad ammirare il filmato di approfondimento che campeggia a inizio articolo e, qualora ve la foste persa, di scorrere la lista dei giochi con la media voto più alta stilata di recente da Metacritic analizzando le recensioni internazionali dei titoli lanciati nel corso del 2019.