Daedalic: gli autori di Deponia e LOTR Gollum acquisiti da Nacon per €53 milioni

Daedalic Entertainment, compagnia di sviluppo e publishing videoludico nota per titoli come Deponia, I Pilastri della Terra e Il Signore degli Anelli: Gollum, è stata ufficialmente acquisita da Nacon per una cifra pari a 53 milioni di euro.

Questa operazione costituisce l'acquisizione più grande e onerosa per Nacon, come dichiarato nel comunicato ufficiale, ed è in linea con la strategia di sviluppo della compagnia francese nell'industria dei videogiochi. Già partner nella pubblicazione di uno dei giochi più attesi del 2022, ovvero The Lord of the Rings: Gollum, le due società hanno deciso di stringere una collaborazione ancor più stretta.

Questa transazione consentirà a Nacon di mettere le mani su diverse proprietà intellettuali chiave di Deadalic e di beneficiare della sua notevole esperienza di pubblicazione e sviluppo di videogiochi. Attraverso questa acquisizione strategica, Nacon rafforza la sua posizione di leader nei giochi AA e beneficia delle sinergie tra le due case editrici con profili complementari per consolidare la sua posizione di marchio leader nel settore videoludico. Si tratta dell'integrazione di un 16esimo studio in meno di 4 anni per Nacon, tramite cui riuscirà ad aumentare in modo significativo il proprio portfolio e ottimizzerà il reddito operativo del gruppo.

Oltre alle produzioni videoludiche di cui sopra, Daedalic Entertainment, compagnia con sede ad Amburgo, ha curato nel corso degli anni anche titoli come Edna & Harvey, Silence, Shadow Tactics: Blades of the Shogun, The Long Journey Home e State of Mind. Rimaniamo in attesa di scoprire di più su Il Signore degli Anelli: Gollum, mostratosi con uno Story Trailer ai TGA 2021.