Tutto ciò che sappiamo su Il Signore degli Anelli Gollum nella nostra Video Anteprima

Daedalic Entertainment, quando nessuno se l'aspettava, ha svelato al mondo di essere al lavoro su uno dei prodotti più ambiziosi della sua storia, un gioco che può vantare una licenza altisonante: stiamo parlando di The Lord of the Rings - Gollum.

Si tratta di un action adventure che, come il titolo lascia chiaramente intendere, si focalizzerà prevalentemente sulla figura di Smeagol. Lo sviluppo si trova ancora alle fasi preliminari, mentre la pubblicazione è prevista nel corso del 2021. The Lord of the Rings - Gollum si configura, per il momento, come un progetto tanto ambizioso quanto misterioso: Daedalic non ha fornito immagini e video, ma promette un action/adventure fortemente incentrato sulla narrativa. Le vicende di Gollum, siamo sicuri, hanno tutte le carte in regola per destare la curiosità dei tanti appassionati dell'universo creato da J. R. R. Tolkien. Nessuno, prima d'ora, s'era concentrato così tanto su questa figura tanto ambigua.

Il team sta prestando notevole attenzione nella cura del setting e della storia, nel tentativo di non tradire nessun aspetto dell'immaginario plasmato dal celebre scrittore. Daedalic, purtroppo, è stata estremamente vaga su molti aspetti: al momento non sappiamo neppure in che punto del continuum narrativo andranno ad inserirsi le vicende narrate. Abbiamo raccolto tutto ciò che sappiamo nella Video Anteprima che trovate in apertura di notizia, mentre Daniele D'Orefice ha fatto il punto della situazione nell'anteprima de Il Signore degli Anelli: Gollum.