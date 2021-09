Daemon X Machina 2 si farà! Marvelous promette il ritorno dei robottoni

Divenuto di recente disponibile per una prova gratuita per gli abbonati Nintendo Switch Online, Daemon X Machina sembra aver riscosso un buon successo di pubblico dal Day One ad oggi.

Con l'uscita su console Nintendo che aveva visto Daemon X Machina sostanzialmente esaurito in Giappone, il trend commerciale della produzione ha probabilmente trovato ulteriore linfa vitale nel successivo esordio su PC. Con quest'ultima versione che offriva risoluzione in 4K e persino frame rate a 200 fps, i robottoni di Marvelous hanno conquistato gli appassionati di scontri tra mecha.

Per festeggiare il secondo anniversario della release di Daemon X Machina, il team di sviluppo ha infatti organizzato uno speciale streaming, durante il quale è stato promesso lo sviluppo di un sequel dedicato. "Anche se non si tratta propriamente di un annuncio vero e proprio, - ha dichiarato il Producer Kenichiro Tsukuda - vorrei fare una solenne dichiarazione in merito al fatto che desideriamo realizzare un sequel". Daemon X Machina 2, tuttavia, non arriverà in tempi brevi. Il team ha infatti messo in chiaro che sarà necessario effettuare diversi test, rielaborare alcuni dei contenuti del titolo originale e assumere ulteriore personale.



In attesa di apprendere nuove informazioni sul ritorno dei robottoni, presumibilmente su Nintendo Swithc e PC, ricordiamo che Marvelous sta lavorando anche a giochi PS5 e Xbox Series X|S.