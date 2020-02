Daemon X Machina arriva su PC: ecco il video, le immagini e la data di uscita su Steam

Le alte sfere di XSEED e gli autori di Marvelous annunciano a sorpresa la versione PC di Daemon X Machina, l'action sui Mech del team diretto dal maestro del genere, Kenichiro Tsukuda, con il contributo del designer di Armored Core Shoji Kawamori.

Approdato il 13 novembre scorso su Nintendo Switch, Daemon X Machina abbandonerà l'esclusiva esattamente tre mesi dopo il suo arrivo sulle bianche sponde digitali della console ibrida della casa di Kyoto: la pagina Steam del gioco ne fissa infatti l'arrivo su PC per il 13 febbraio del 2020.

In questa sua nuova versione, l'action sci-fi di Marvelous vanterà tutti i contenuti dell'edizione originaria, oltre al proverbiale aumento della risoluzione, della definizione delle texture, degli effetti particellari e del framerate. Anche l'interfaccia di gioco sarà riprogettata per dare modo agli appassionati del genere di approcciarsi alle sfide del titolo utilizzando l'accoppiata mouse-tastiera. Non mancheranno poi le aggiunte legate alla patch 1.2.0 con un nuovo Boss e altri contenuti.

Il video di presentazione e le prime immagini della versione PC di Daemon X Machina ci consentono di apprezzare queste migliorie grafiche e confermano la presenza di tutte le modalità e le funzionalità dell'edizione apparsa a novembre su Switch, al quale abbiamo dedicato la nostra recensione di Daemon X Machina. Da qui al 13 febbraio, chi desidera prenotare il gioco su Steam può ricevere uno sconto di lancio del 20% e acquistarlo a 47,99 euro, invece che a 59,99 euro.