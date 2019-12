Daemon X Machina, arrivano i costumi gratis di Geralt e Ciri da The Witcher 3

Terza collaborazione per Daemon X Machina che dopo i crossover con Code Geass e Eureka Seven propone ora un set di costumi dedicati a The Witcher 3 Wild Hunt<(a>, disponibili come DLC gratis scaricabile dal Nintendo eShop.

Il pacchetto The Witcher 3 Wild Hunt Set include i seguenti oggetti:

Outer Suit: Geralt Suit

Outer Suit: Ciri

Outer Edit Part: Geralt Hairstyle

Outer Edit Part: Ciri Hairstyle

Outer Edit Part: Geralt Features

Outer Edit Part: Ciri Features

Outer Edit Part: Geralt Skin

Outer Edit Part: Ciri Skin

Outer Edit Part: Geralt Scar

Outer Edit Part: Ciri Scar

Outer Edit Part: Geralt Eyes

Nel momento in cui scriviamo il DLC di The Witcher 3 Wild Hunt è disponibile solamente sul Nintendo eShop giapponese ma non è escluso che nelle prossime ore possa arrivare anche in Occidente. La scorsa settimana Marvelous ha aggiornato Daemon X Machina con nuovi contenuti tra cui un boss inedito e nuove modalità, come parte di un supporto post lancio particolarmente apprezzato dal pubblico.