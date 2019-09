Daemon x Machina: in arrivo la Battle Mode e tanti nuovi contenuti

I ragazzi di Marvelous hanno pubblicato i dettagli dei nuovi contenuti per Daemon x Machina, che andranno ad aggiungere nuove modalità e costumi originali con i quali dare nuova linfa ai giganti di acciaio che popolano il gioco.

Il primo aggiornamento uscirà il 10 ottobre e implementerà la nuovissima Battle Mode in cui i giocatori potranno sfidarsi in epici scontri 1vs1 e 2vs2. All’inizio di novembre è invece previsto il secondo update che aggiungerà nuovi costumi per i mech, tutti riferiti ad altre popolari IP. A fine novembre invece è previsto un altro importante aggiornamento che introdurrà nuovi obiettivi sia per la modalità in singolo che per quella cooperativa, oltre a nuove armi e nuovi boss. Anche dicembre sarà caratterizzato dall’arrivo di nuovi contenuti relativi alle armi e alle missioni aggiuntive.

Insomma, dopo il lancio molto positivo sul mercato giapponese, la roadmap di Daemon x Machina sembra accompagnata da un supporto costante. In attesa di mettere mano alle armi, avete già letto la recensione di Daemon x Machina sulle pagine di Everyeye?