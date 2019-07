Daemon X Machina: battaglie tra mech, customizzazione e cooperativa nel nuovo video

Gli autori del First Studio interno a Marvelous ci regalano un nuovo video gameplay di Daemon X Machina, l'ambizioso action sui Mech in sviluppo per Nintendo Switch e previsto in uscita per il 13 settembre di quest'anno, rigorosamente in esclusiva sulla console ibrida della casa di Kyoto.

Pur essendo completamente in giapponese, il nuovo filmato propostoci dal team diretto da Kenichiro Tsukuda parla il linguaggio universale delle mazzate tra robot, con esplosioni al cardiopalma e sessioni sparatutto a far da contorno a novità contenutistiche che comprenderanno, ad esempio, la possibilità di customizzare il proprio mech o di scendere in battaglia con i propri amici grazie alla modalità cooperativa.

Coadiuvato dall'affermato mecha designer nipponico Shoji Kawamori, l'autore (tra gli altri) della serie di Armored Core proverà a ritagliarsi uno spazio nell'affollato palinsesto dei giochi in uscita a settembre su Nintendo Switch, con titoli come Spyro Reignited Trilogy e Zelda Link's Awakening.

Se siete intrigati da questo progetto, sulle pagine di Everyeye.it trovate la prova della demo di Daemon X Machina curata da Antonello "Kirito" Bello e l'intervista a Kenichiro Tsukuda di Umberto Merone, con tante informazioni e qualche retroscena su storia, gameplay e comparto artistico.