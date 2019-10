Daemon X Machina: disponibile l'aggiornamento con nuove modalità di gioco e correzioni

I ragazzi di Marvelous, sviluppatori di Daemon X Machina, hanno pubblicato il nuovo major update per il loro titolo tutto robot e acciaio in esclusiva per Nintendo Switch. L'aggiornamento introduce nuove modalità, feature aggiuntive e una lunga lista di correzioni.

L'update 1.1.1, già disponibile per il download, aggiunge la nuova modalità di combattimento PvP che permette ai giocatori di fronteggiarsi l'uno contro l'altro in battaglie robotiche 1v1 e 2v2, sia in modalità wireless locale che online. Inoltre, l'aggiornamento introduce la nuova funzione per il gioco cooperativo chiamata "Duel" che consente di sfidare il proprio partner all'interno delle varie missioni: basterà attaccare il proprio compagno di squadra mentre tenta di tornare alla base. Se lo scontro a fuoco verrà corrisposto, inizierà la battaglia.

Oltre ai nuovi contenuti, l'aggiornamento contiene una lunga lista di fix e di modifiche al gameplay: sono stati corretti i problemi relativi al salvataggio, è stata implementata la stabilità di gioco e la connettività online ed è stata migliorata la fluidità generale del framerate. Potete trovare la patch note completa sulla pagina ufficiale di Nintendo. Vi ricordiamo che questo è il primo di quattro aggiornamenti previsti da Marvelous nel corso dell'anno. Se non lo avete già fatto, potete leggere la recensione di Daemon X Machina sulle pagine di Everyeye.