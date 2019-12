Daemon X Machina: disponibile la patch 1.2.0 con un nuovo Boss e altri contenuti

Daemon X Machina è disponibile da qualche mese e grazie ad un supporto costante è riuscito a catturare l'attenzione di una nutrita schiera di fan, tant'è vero che in Giappone il gioco ha ospitato una serie di crossover con famose serie anime come Code Geass e Eureka Seven.

Gli sviluppatori di Marvelous First Studio sembrano intenzionati a mantenere un ritmo di aggiornamento costante ed è per questo che hanno pubblicato la patch 1.2.0 che non introduce grandi cambiamenti a livello di gameplay ma aggiunge, ancora una volta, molti contenuti inediti. Infatti Daemon X Machina si è visto recapitare un boss nuovo di zecca che prende il nome di Zelcroa e ben quattro nuovi Colossal Immortal nella forma Omega (sostanzialmente una versione remixata dei nemici esistenti), oltre ad un buon numero di equipaggiamenti. Insomma il team continua da aggiungere nuovo materiale gratuito, in linea con la roadmap delineata ad ottobre, per la gioia di tutti gli amanti dei robottoni dal cuore d'acciaio.

Prima di lasciarvi, vi ricordiamo che potete trovare la recensione di Daemon X Machina sulle pagine di Everyeye.