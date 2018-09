Daemon x Machina: gameplay esteso e nuovi dettagli sul gioco

Nintendo e Marvelous hanno rivelato nuovi dettagli su Daemon x Machina durante il Direct che si è tenuto questa notta. Le due compagnie hanno svelate alcune opzioni per l'equipaggiamento e il potenziamento del proprio personaggio.

Durante il match sarà possibile raccogliere le armi lasciate cadere dagli avversari e utilizzarle in battaglia, inoltre è stata confermata la possibilità di personalizzare il proprio avatar. Il nuovo trailer si concentra sul multiplayer e in particolare sulla modalità co-op per quattro giocatori, pensata per mettere i soldati contro enormi boss.

Daemon x Machina è atteso per il 2019 in esclusiva su Nintendo Switch, durante la Gamescom Alla abbiamo potuto scambiare quattro chiacchiere con il producer del gioco, per saperne di più vi rimandiamo alla nostra intervista a Kenichiro Tsukuda.