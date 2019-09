Daemon X Machina in Giappone: copie quasi esaurite presso i maggiori distributori!

Daemon X Machina ha finalmente debuttato sul mercato videoludico internazionale, conquistandosi, a quanto pare, le simpatie del pubblico di appassionati residente in Giappone!

Secondo quanto riportato dal portale NintendoSoup, infatti, il gioco sarebbe andato sostanzialmente esaurito presso le principali catene di distribuzione del Paese. I risultati conseguiti dal gioco in occasione della giornata di esordio sono infatti alquanto interessanti. Yodobashi Camera e Bic Camera, tra i maggiori punti di riferimento in Giappone per quanto riguarda il settore dell'elettronica, sembrano infatti aver visto andare a ruba le proprie scorte di copie di Daemon X Machina. In particolare, presso la prima catena il gioco Nintendo risulta esaurito presso tutti gli store. La medesima situazione coinvolge l'80% dei punti vendita di Bic Camera presenti in Giappone, con un ulteriore 10% di store che segnalano scorte ormai prossime all'esaurimento. Gli acquirenti nipponici in cerca di una copia del gioco sembrano invece poter per ora fare ancora affidamento su Amazon Japan ed altri portali di e-commerce.



Il titolo Nintendo vede il giocatore vestire i panni di una recluta dei Reclaimer, organizzazione che cerca di far fronte alla drammatica guerra tra Immortal e genere umano. Per ogni dettaglio su questa nuova esclusiva Nintendo Switch, potete fare riferimento alla recensione di Daemon X Machina disponibile sulle pagine di Everyeye.