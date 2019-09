Daemon X Machina: la lotta tra Imortal ed umanità nel nuovo trailer del gioco Nintendo

Con la data di pubblicazione del gioco ormai decisamente imminente, Nintendo ha deciso di pubblicare un nuovo e coinvolgente trailer dedicato a Daemon X Machina.

Il filmato, intitolato "Mission Zero", introduce l'universo di gioco della nuova esclusiva per Nintendo Switch: potete visionarlo direttamente in apertura a questa news. In circa quattro minuti, apprendiamo di come gli Immortal, macchine crudeli, minaccino la sopravvivenza stessa dell'umanità. Queste ultime hanno infatti corrotto l'intelligenza artificiale avanzata creata dagli esseri umani in seguito al drammatico evento del crollo della Luna. La speranza che uomini e donne avevano riposto in essa si è dunque ora trasformata in terrore, in un mondo tormentato da una guerra senza fine.

All'interno di Daemon X Machina, i giocatori impersoneranno un giovane membro dei Reclaimer, un corpo armato d'élite che cerca di far fronte alla situazione di crisi in cui versa il genere umano. Con un colossale mech in dotazione, denominato Arsenal, sarà necessario confrontarsi con pericolosi avversari e portare a compimento diverse missioni. Per farvi un'idea di cosa vi attende nel titolo, potete usufruire della nuova demo di Daemon X Machina, disponibile per il download su Nintendo Switch. Sulle pagine di Evereyeye, potete inoltre trovare il nostro provato di Daemon X Machina: il gioco esordirà sulla console Nintendo il prossimo 13 settembre.