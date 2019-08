Daemon X Machina: nuovi dettagli su Storia e personalizzazione dei mech dal sito ufficiale

Il sito ufficiale di Daemon X Machina apre ufficialmente i battenti per illustrare le dinamiche di gameplay del prossimo action di Marvelous in esclusiva per Switch e svelare nuovi dettagli sulla storia del primo atto di questa ambiziosa proprietà intellettuale.

Il portale ufficiale di Daemon X Machina tratteggia i contorni della trama e descrive la devastazione portata sulla Terra dall'impatto con la Luna. Dopo aver "trasformato il cielo in caleidoscopio di luci rosse", la catastrofe abbattutasi sull'umanità riempirà la superficie del pianeta di un materiale misterioso che i sopravvissuti chiameranno Femto: toccando questa sostanza di provenienza extraterrestre, gli umani acquisiranno degli strani poteri.

Il nostro scopo sarà perciò quello di utilizzare il Femto per mettere le nostre abilità al servizio della comunità minacciata dalle macchine corrotte (gli Immortals) che imperversano per la Terra. In qualità di piloti degli Esterni, il compito degli utenti di Daemon X Machina consisterà nel costruire e personalizzare i propri mech con tantissimi elementi di customizzazione tra parti modulari, armi ed equipaggiamenti ipertecnologici.

Il sito ufficiale dell'ultima fatica di Kenichiro Tsukuda e degli autori di Marvelous offre inoltre degli importanti chiarimenti sull'Hangar, l'Hub dove potremo accedere a nuove missioni dai personaggi secondari, controllare i propri progressi ingame, acquisire potenziamenti e modificare il mech secondo i propri gusti e le esigenze delle battaglie da affrontare. Senza indugiare oltre, vi lasciamo al link del sito ufficiale di Daemon X Machina e vi ricordiamo che il nuovo shooter a base di mecha di Tsukuda arriverà in esclusiva su Nintendo Switch il 13 settembre.