Daemon x Machina: il nuovo story trailer presenta i personaggi

Nintendo ha pubblicato un nuovo story trailer di Daemon x Machina, presentando con l'occasione i personaggi principali e le premesse narrative dell'avventura. Il video è completamente sottotitolato in italiano: lo trovate in cima alla notizia.

"La catena non può essere riparata. Il risveglio prematuro ha prodotto un ciclo di annientamento. Adesso tutto ciò che vedo è annientamento. Quella prima sensazione...quella prima sensazione di percezione di me stesso in quel grande oltre. Che la creazione abbia inizio." recita la voce narrante che potete ascoltare nei primi secondi del trailer.

Il nuovo story trailer pubblicato da Nintendo ci permette di dare uno sguardo ravvicinato ai personaggi di Daemon x Machina, il nuovo gioco di mech di Kenichiro Tsukuda (il famoso producer di Armored Core) in arrivo in esclusiva su Nintendo Switch il prossimo 13 settembre (ricordiamo che la data di lancio del gioco è stata annunciata con lo spettacolare trailer E3 2019 di Daemon x Machina).

Lasciandovi alla visione del nuovo trailer riportato in cima alla notizia, ricordiamo che sulle pagine di Everyeye trovate la nostra anteprima di Daemon x Machina.