Daemon X Machina: nuovo video gameplay con il commento del producer Kenichiro Tsukuda

Daemon X Machina è presente alla GamesCom 2018 con una demo giocabile. Nel corso della fiera tedesca, Nintendo ha mostrato alcune sequenze di gameplay inedite in compagnia del producer Kenichiro Tsukuda, che ha approfittato dell'occasione per parlare delle caratteristiche del titolo.

Nell'universo di Daemon X Machina, i cosiddetti avatar pilotano potenti mech (Arsenal) sfruttando l'energia ricavata dai frammenti lunari precipitati sulla Terra in seguito alla distruzione della Luna, allo scopo di sconfiggere un'armata di intelligenze artificiali corrotte dalla stessa energia. Per quanto riguarda le meccaniche di gameplay, Kenichiro Tsukuda (che in passato ha lavorato anche su Armored Core) ci conferma che nel corso degli scontri potremo raccogliere le armi dei nemici caduti in battaglia e utilizzarle a nostro vantaggio, cambiando il nostro equipaggiamento in tempo reale. Potete osservare il gioco in azione nel filmato in apertura di notizia, che include oltre 25 minuti di gameplay inediti in cui ci vengono mostrati gli spettacolari combattimenti contro i robot avversari, l'editor del personaggio e alcune sessioni al di fuori del mech. Lasciandovi alla visione, ricordiamo che Daemon X Machina sarà lanciato esclusivamente su Nintendo Switch nel corso del 2019. Sulle nostre pagine trovate anche il nuovo trailer pubblicato per l'inaugurazione della GamesCom 2018.