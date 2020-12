Daemon X Machina e oltre: Marvelous lavora a giochi nextgen per PS5 e Xbox Series X/S

Dopo aver concluso l'ottimo progetto di Daemon X Machina, i rappresentanti del First Studio interno a Marvelous Inc. confermano di avere in cantiere "diversi progetti nextgen" da lanciare su PC e piattaforme come PlayStation 5 e Xbox Series X/S.

Di recente, il team giapponese ha lanciato la campagna "Sogna come se dovessi vivere per sempre, Crea come se dovessi morire oggi" per attrarre i designer indipendenti più talentuosi e ampliare il proprio organico in previsione, appunto, della creazione di videogiochi per piattaforme di nuova generazione.

La nuova tornata di assunzioni riguarderà quindi tutti i programmatori, gli autori, gli sviluppatori e i tester interessati a dare forma a quelli che, sulle pagine dei portali di Marvelous Inc., vengono descritti come "giochi di fascia alta per sistemi come PS5 e Xbox Series X/S. Stiamo realizzando dei titoli action e dei giochi di ruolo su larga scala che si basano su concept completamente nuovi".

Oltre al già citato Deamon X Machina, il First Studio di Marvelous Inc. ha realizzato negli ultimi anni a Soul Sacrifice Delta e God Eater 3 per Bandai Namco e sviluppato sotto l'egida di XSEED Games i progetti di Fate/Extella The Umbral Star e Fate/Extella Link. Speriamo quindi di ricevere al più presto delle ulteriori informazioni su questi nuovi titoli per sistemi nextgen; nel frattempo, vi lasciamo in compagnia degli eroi e dei mech narrati nella nostra recensione di Daemon X Machina per Switch.