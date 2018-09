Daemon x Machina: il producer parla di storia, gameplay e comparto tecnico nella nostra Video Intervista (Esclusiva Everyeye.it)

Alla Gamescom di Colonia abbiamo potuto scambiare quattro chiacchiere con Mr. Kenichiro Tsukuda, producer di Daemon x Machina, sparatutto in terza persona a base di mech in arrivo su Nintendo Switch nel corso del 2019.

Di seguito un breve estratto dall'intervista:

"Everyeye.it: Mr. Tsukuda, lei è un veterano dei videogiochi basati su mech, avendo lavorato a lungo alla serie Armored Core. Tornando al suo Daemon X Machina, invece: in che modo intende realizzare "il miglior gioco del genere presente sul mercato"?

Kenichiro Tsukuda: Rendendo il gioco molto più simile ad un action game. Questa volta, nel caso di Daemon X Machina, entrano in scena gli stessi personaggi all'interno del Mecha. Aumentando le abilità del personaggio aumentano anche quelle del Mecha, e in questo modo il giocatore troverà un valore aggiuntivo nel gioco. Un'estensione di quello che di norma ci si aspetta da un gioco del genere."

Per saperne di più rimandiamo all'intervista a Kenichiro Tsukuda, in apertura trovate anche la video intervista realizzata alla fiera di Colonia. Daemon x Machina è ancora privo di una data di lancio, il gioco uscirà il prossimo anno in esclusiva su Nintendo Switch.