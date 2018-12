Daemon X Machina: il Producer su Trama, Personalizzazione e Gameplay

Daemon X Machina, gioco a tema Mech in arrivo in esclusiva su Nintendo Switch, è atteso per il 2019. In una lunga ed interessante intervista concessa a Nintendolife, il Producer Kenichiro Tsukuda condivide alcune interessanti informazioni.

Particolarmente interessanti i passaggi relativi alla personalizzazione del Mech che potremo comandare all'interno del gioco. Tsukuda infatti ne sottolinea alcune peculiari caratteristiche: "Quando stai giocando durante le missioni, nel momento in cui sconfiggi dei Mech avversari, tu puoi prendere le loro armi ed equipaggiarle. Puoi persino prendere le loro braccia - non solo le armi, ma le parti del corpo del Mech".

Tsukuda sottolinea inoltre un interessante aspetto del gameplay. In Daemon X Machina, infatti, non guideremo esclusivamente il nostro Mech, ma potremo anche comandare un avatar da noi creato. Queste le parole del Producer: "Puoi creare il tuo avatar nel gioco: maschio o femmina. [...] in alcune missioni tu giochi come quel personaggio. Non ti trovi sempre all'interno del Mech. Ci sono parti action del gioco in cui controllerai il personaggio". A quest'ultimo sarà inoltre possibile attribuire alcune capacità ed abilità aggiuntive.



Infine, Tsukuda ha fornito alcuni dettagli relativi all'aspetto narrativo del Gioco: "Lo sfondo della storia è che la luna è caduta dal cielo. Questa è la grande catastrofe che ha messo in pericolo l'umanità". A seguito di questi eventi, è stata scoperta una nuova fonte di energia, denominata "Femto". Quest'ultima ha misteriosamente causato una presa di coscienza da parte delle Intelligenze Artificiali presenti sul pianeta, che si sono in seguito ribellate all'uomo. All'interno di questo quadro, troviamo anche gli "Outers", persone così chiamate "perchè non sono esseri umani normali".

Che cosa ne pensate, siete incuriositi da questo nuovo gioco in arrivo sulla console ibrida della Casa di Kyoto? Per chi desiderasse saperne di più, vi segnaliamo che sulle pagine di Everyeye potete trovare un una nostra Videointervista allo stesso Tsukuda.