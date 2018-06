Daemon X Machina si mostra in un video gameplay di 30 minuti e tante immagini

L'annuncio di Daemon X Machina è stata senza ombra di dubbio una delle sorprese più gradite del Nintendo Direct E3 2018.

Si tratta di un gioco d'azione basato sui Mech che arriverà su Switch nel 2019. Ora possiamo finalmente vederlo in azione per la prima volta grazie ad un lungo video gameplay di mezz'ora (andato in onda durante Nintendo Treehouse Live) che può anche vantare il commento degli sviluppatori, tra i quali spicca Kenichiro Tsukuda. È così possibile avere un assaggio della fase di creazione del personaggio, della base e, soprattutto, dei combattimenti a bordo dei mech (chiamati Arsenal) pienamente personalizzabili. I giocatori potranno scegliere fra armi di vario tipo, ottenerne altre dai nemici abbattuti e cambiarle al volo per adattare le loro strategie in base al tipo di minaccia.

In calce alla notizia trovate invece una galleria ricca di screenshot. Kenichido Tsukuda ha già lavorato alla serie Armored Core, e ora il suo obiettivo è quello di rendere Daemon x Machina "il miglior gioco di mech" sul mercato. Il design dei personaggi è stato curato da Yusuke Kozaki, che ha lavorato anche a Fire Emblem Awakening e Fire Emblem Fates, mentre del design dei mech si è occupato Mr. Kawamori, che in precedenza ha prestato il suo talento per le serie Armored Core e The Super Dimension Fortress Macross.