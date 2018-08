Daemon X Machina si mostra nello spettacolare trailer della Gamescom 2018

In occasione dell'inizio della Gamescom 2018, la cui conferenza d'apertura si sta svolgendo mentre vi scriviamo, Nintendo ha pubblicato un nuovo trailer di Daemon X Machina, gioco a base di mech in arrivo in esclusiva su Nintendo Switch nel 2019.

Il filmato, ad alto tasso di spettacolarità, mostra numerose sequenze di combattimento che coinvolgono i possenti mech, protagonisti indiscussi della produzione. È anche possibile dare uno sguardo a diverse tipologie di nemici e ad alcuni, giganteschi, boss. Potete ammirarlo in apertura di notizia, buona visione!

In Daemon X Machina i giocatori saranno liberi di personalizzare i propri mech, potranno scegliere tra armi di vario tipo, ottenerne altre dai nemici abbattuti e cambiarle al volo per adattare le loro strategie direttamente sul campo di battaglia. Il titolo verrà lanciato in una non meglio precisata data del 2019, esclusivamente su Nintendo Switch.