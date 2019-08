Daemon X Machina, gli sviluppatori lavorano per migliorare il framerate

La demo di Daemon X Machina per Nintendo Switch pubblicata lo scorso inverno ha permesso a Marvelous di raccogliere numerosi feedback e proprio da questi ultimi si è partiti per migliorare il gioco in vista del lancio, come confermato dal produttore del gioco.

Il producer Kenichiro Tsukuda ha affermato di aver tenuto in seria considerazione i pareri arrivati dalla community dopo la prova della demo: "i feedback più gettonata riguardavano il framerate, in particolare durante le sequenze filmate, ma non solo ovviamente. La build della demo è piuttosto datata e risale alle prime fasi dello sviluppo, per questo il framerate risulta molto ballerino. Dopo aver ascoltato i pareri del pubblico però abbiamo deciso di lavorare su questo aspetto con la massima priorità."

Daemon X Machina uscirà il 13 settembre in esclusiva su Nintendo Switch, oltre all'edizione standard sarà disponibile anche una versione speciale a tiratura limitata denominata Daemon X Machina Orbital Limited Edition, che include una custodia Steelbook in metallo, artbook di 100 pagine a colori e una statuetta del mech Arsenal alta circa 18 centimetri.