Daemon X Machina per Switch: un tripudio di mech nel trailer di lancio giapponese

Kenichiro Tsukuda e gli autori di Marvelous contano i giorni che li dividono dall'uscita di Daemon X Machina su Nintendo Switch. Per ingannare l'attesa e alimentare la curiosità degli appassionati di action sci-fi incentrati sulle battaglie tra mech, confezionano un video di lancio ricco di scene di gioco esplosive.

Il trailer promozionale di Marvelous, rivolto al pubblico nipponico, ci aiuta a familiarizzare con il setting narrativo e le dinamiche di gameplay di questo progetto, disegnando i contorni della trama per svelare ulteriori informazioni sugli eventi che faranno da preludio alla storia della campagna principale.

I protagonisti indiscussi del video di lancio di Daemon X Machina sono i mech pilotati dagli Esterni e le gigantesce macchine corrotte degli Immortals che minacciano di distruggere gli ultimi insediamenti umani scampati alla catastrofe planetaria accorsa dall'impatto con la Luna e la pioggia del Femto, una misteriosa sostanza di provenienza extraterrestre che potrà essere utilizzata per acquisire nuovi poteri col passare delle ore di gioco.

Il lancio di Daemon X Machina è previsto per il 13 settembre su Nintendo Switch. In questi giorni, un altro grande progetto proveniente dal Giappone, Astral Chain, è approdato sulla console ibrida della casa di Kyoto scatenando un insolito review bombing interpretato dalla community come un atto di ritorsione per l'esclusiva Switch del kolossal di Platinum Games.