Daemon X Machina Titanic Scion annunciato: non solo Armored Core!

A breve distanza dalla conferma della data di uscita di Armored Core VI: Fires of Rubicon, i mecha di casa FromSoftware trovano ulteriori compagni, grazie all'annuncio di Daemon X Machina: Titanic Scion.

A sorpresa, il team di Marvelous Game ha infatti svelato di star lavorando a un secondo capitolo della serie, presentato al pubblico con un breve teaser trailer. Il video, che trovate in apertura a questa news, non offre purtroppo molti dettagli su quelle che saranno le caratteristiche del gioco, limitandosi a confermare il titolo della produzione. Al momento, Daemon X Machina: Titanic Scion non dispone di una finestra di lancio, mentre restano ignote anche le piattforme supportate dall'avventura a base di mecha.



L'originale Daemon X Machina, lo ricordiamo, aveva accompagnato i primi anni di vita di Nintendo Switch, con un debutto datato 2019. In seguito, grazie al buon riscontro da parte del pubblico di appassionati del genere, Marvelous Game aveva deciso di proporre il gioco anche su altre piattaforme. Nel corso del 2020, Daemon X Machina aveva dunque trovato spazio anche nel catalogo PC.



Già nel 2021, Marvelous Game aveva confermato l'intenzione di realizzare un sequel di Daemon X Machina: una promessa che ora ha trovato forma nell'annuncio di Daemon X Machina: Titanic Scion.