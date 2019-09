Daemon X Machina: Video Recensione della nuova esclusiva Nintendo Switch

Manca ormai davvero pochissimo all'uscita di Daemon X Machina, interessantissima esclusiva per Nintendo Switch annunciata in occasione del Direct dell'E3 2018, e per ingannare l'attesa vi proponiamo la nostra Video Recensione.

Nel filmato che trovate allegato alla notizia potete scoprire tutti i pro e i contro che contraddistinguono questo particolare titolo action che potrete giocare sia in mobilità che sulla TV grazie alle caratteristiche da console ibrida di Switch. Pare che nonostante qualche problema di ripetitività il gioco offra un combat system molto interessante e sia perfettamente in grado di rendere felici tutti i fan dei robottoni giapponesi.

Nel caso vogliate poi approfondire il nostro pensiero sul gioco, al quale è stato assegnato un vi invitiamo a dare un'occhiata alla versione testuale della nostra recensione di Daemon X Machina a cura di Icilio Bellanima e pubblicata proprio qualche minuto fa sulle pagine di Everyeye.

Vi ricordiamo infine che il gioco sarà disponibile esclusivamente su Nintendo Switch e potrà essere acquistato sia in formato fisico che digitale a partire dal prossimo venerdì 13 settembre 2019. Per chi è indeciso sull'acquisto è ancora possibile scaricare su eShop la demo gratuita di Daemon X Machina, che permette di farsi un'idea sul gioco.