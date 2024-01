Daggerfall: il gioco più grande di Bethesda è ora rimasterizzato e pure gratis

Dopo dieci anni di sviluppo Daggerfall Unity ha raggiunto la versione 1.0 e può finalmente dirsi completo: adesso tutti gli interessati possono godersi la versione rimasterizzata con il motore grafico Unity del classico del 1996, che ancora oggi può essere considerato il videogioco con la mappa più grande mai realizzato da Bethesda.

Era il 1996 quando è stato lanciato per la prima volta The Elder Scrolls II: Daggerfall, lo stesso anno in cui hanno visto la luce altre opere seminali come Super Mario 64 e Pokémon Rosso & Blu. Il gioco di ruolo ha contributo in maniera decisiva a stabilire il mito della saga di Bethesda, che perdura ancora oggi mentre milioni di videogiocatori sono in attesa del sesto capitolo. Quasi trent'anni fa, Daggerfall ha lasciato tutti quanti a bocca aperta con una mappa di 160 mila chilometri quadrati, più dell'Inghilterra per intenderci, con oltre 15 mila luoghi da esplorare. Al confronto anche i 1.600 pianeti di Starfield sembrano pochi, ma ovviamente numeri così grandi sono stati resi possibili dall'impiego di tecniche di generazione procedurale.

Tutto ciò può ora essere rigiocato grazie a Daggerfall Unity, una versione rimasterizzata disponibile al download totalmente gratuito a questo indirizzo. Il rischio di violazione di copyright è scongiurato dalla stessa Bethesda, che nel 2009 ha azzerato il prezzo di Daggerfall cominciandolo a distribuire in versione gratuita.

Per giocare la versione rimasterizzata bisogna scaricare innanzitutto la versione Steam di The Elder Scrolls II: Daggerfall, anch'essa gratis. Dopodiché, bisogna estrarre i file Daggerfall Unity direttamente nella directory del gioco originale, et voilà: in questo modo è possibile godersi il classico ad una risoluzione superiore, oltre che con un'illuminazione aggiornata, una distanza di visuale maggiore, un'interfaccia utente nitida come non mai, tanti aggiustamenti alla quality of life, controlli fluidi in prima persona e il supporto alle mod - alcune delle quali risultano persino linkate nella pagina di Daggerfall Unity.