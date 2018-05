Dagli autori di Bioshock arriva City of Brass, gioco d'avventura in prima persona

Dopo essere stato annunciato lo scorso anno ed essersi fatto un bel po' di mesi in Accesso Anticipato, il gioco d'azione City of Brass è finalmente disponibile all'acquisto nella sua versione finale sulle piattaforme PC, PS4 ed Xbox One.

Sviluppato da Uppercut Games, studio composto da sviluppatori che hanno lavorato in precedenza a Bioshock, EPOCH e Submerged, questo titolo ricorderà a molti Prince of Persia, non solo per lo stile arabeggiante delle architetture del mondo di gioco e dei vestiti di protagonisti e nemici, ma anche per alcune sequenze di platforming ed arrampicata che strizzano l'occhiolino ad Uncharted 4 ed a tutti i titoli moderni provvisti di rampino, come anche Tomb Raider.

Al momento il titolo è già disponibile su Steam, dove costa 16,79 Euro, e promette di mettervi nei panni di un audace ladro armato di scimitarra e di una frusta che, oltre che colpire, può afferrare, fare sgambetti, disarmare, stordire, o distruggere alcuni elementi del gioco come i vasi. Il vostro obiettivo sarà quello di arrivare alla fine di ogni livello prima che si esaurisca un particolare contatore di sabbia, e non saranno solo i nemici, degli scheletri, ad ostacolarvi in questa impresa: anche la città, benché affascinante e molto ispirata, nasconde le sue mortali insidie. Sarete abbastanza furbi da evitare le trappole e magari usarle per eliminare, ancora una volta, i non morti?