Dagon by H.P. Lovecraft: un horror lovecraftiano gratis su Steam

Lo studio Bit Golem ha pubblicato su Steam Dagon by H.P. Lovecraft, esperienza horror basata sull'omonimo testo del maestro dell'horror. Il gioco è gratis e può essere scaricato senza costi di alcun tipo, inoltre a ottobre uscirà un aggiornamento VR completamente gratuito.

Gli autori descrivono Dagon come "una discesa nella follia, un’esperienza narrativa ispirata al racconto omonimo scritto dal maestro dell’orrore cosmico e della narrativa soprannaturale in persona, H. P. Lovecraft. Un portale interattivo che ti condurrà nel mondo del suo genio controverso e dei Miti di Cthulhu, un mondo adatto sia ai neofiti, sia agli appassionati di lunga data."

Potete scaricare Dagon da Steam gratis, l'avventura ha una durata ridotta di circa 30 minuti, si tratta di una esperienza interattiva breve ma intensa per gli appassionati del genere horror. Se volete supportare gli sviluppatori è in vendita il DLC The Eldritch Box, un pacchetto in vendita a 3.99 euro che include la versione eBook di Dagon di H.P. Lovecraft, la versione eBook di Fishhead di Irvin S. Cobb, la versione audiolibro di Dagon e gli sfondi ufficiali.

Dagon ha tutte le carte in regola per conquistare gli appassionati delle opere di H.P. Lovecraft e chissà che non possa evolversi in un progetto più corposo grazie al supporto della community.