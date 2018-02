Dai Simpson e The Walking Dead a Gotham, ripercorriamo le notizie Top di ieri in Serie TV

Fra le tante notizie emerse durante la giornata di ieri sul fronte delle Serie TV, una in particolare ha colto l’attenzione dei fan e dei media:è intervenuto sul chiacchierato abbandono dida The Walking Dead , l'acclamata serie tratta dai fumetti ideati dal geniale

L'attore Tom Payne ha poi suggerito che il collega Paul Monroe, meglio conosciuto con il soprannome di Jesus per via del suo aspetto fisico, potrebbe riprendere nell'ottava stagione di The Walking Dead il look visto nei fumetti di Kirkman. Dopo ben due anni di voci di corridoio, la serie sembrerebbe inoltre pronta ad accgliere i Sussurratori.

Passando al magico mondo delle fattucchiere, la produzione del reboot di Streghe ha annunciato che l’attrice Melonie Diaz interpreterà una delle sorelle Pruitt, Mel: femminista convinta, la donna, in seguito ad un drammatico incidente, prova un profondo rancore e ha scelto di tenersi alla larga da tutte le persone che potrebbero aiutarla. The Chilling Adventures di Sabrina, ossia il reboot di Sabrina Vita da Strega di Netflix, accoglierà invece l'attore Richard Coyle (The Collection) nei panni dello spietato Padre Blackwood, il Sommo Sacerdote della Chiesa della Notte e il Decano dell'Accademia delle Arti Invisibili.

Direttamente dal portale d'informazione Deadline, abbiamo poi appreso che il miliardario Bill Gates, co-fondatore di Microsoft, farà da guest star per la fortunata sitcom della CBS, The Big Bang Theory, che quest'anno è addirittura giunta alla propria undicesima stagione. Cedar Park Entertainment, la compagnia di Chris Long e David Ayer, avrebbe invece acquisito i diritti per sviluppare una serie TV basata su The Bone Church, un racconto realizzato dal celebre Stephen King negli anni 60.

Mentre gli Amazon Studios hanno rivelato di aver acquisito i diritti globali di Consider Phlebas, serie tv che andrà in onda in esclusiva su Amazon Prime Video, DC Comics ha annunciato di aver ingaggiato Jake Michaels per interpretare il personaggio di Robotman, uno dei fondatori storici della Doom Patrol, nella sua prossima serie tv in live-action, Titans.

Rimanendo in ambito DC Comics, FOX ha comunicato ai fan che l'attesissimo ritorno dello psicotico assassino Jerome Valeska, interpretato dal giovane attore Cameron Monaghan, non averrà nella midseason premiere della quarta stagione di Gotham, ma solo più avanti. Un piccolo set fotografico di Arrow, infine, conferma che la sesta stagione dello show targato The CW reintrodurrà molto presto uno dei fan favorite più amati dai fan: una figura giovanile che mancava già da qualche anno, e che nelle prime stagioni del serial aveva ricoperto un ruolo molto importante.