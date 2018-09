Dakar 18 arriva oggi su PlayStation 4, Xbox One e PC

Bigmoon Entertainment è felice di annunciare che Dakar 18, è oggi disponibile per PlayStation 4, Xbox One e PC. I giocatori di tutto il mondo possono ora affrontare una delle più grandi sfide del motorsport professionale, in maniera sicura a casa. Il titolo sarà presto disponibile in versione digitale su tutte le piattaforme.

Basato sul rally raid annuale, conosciuto in tutto il mondo, organizzato dalla Amaury Sport Organisation (A.S.O.) in Sud America, Dakar 18 rappresenta una simulazione realistica del più grande cross-country rally del mondo:

Un enorme open world cross-country : esperienza di guida in Perù, Bolivia e Argentina con oltre 12.000 km2 di open world che non ti limitano a una sola pista o a determinate strade.

Grafica realistica : attraverso la conversione di immagini satellitari sul terreno di gioco

Sistema di navigazione realistico roadbook : simula i Road Book ufficiali del Rally Dakar 2018 per guidarti attraverso l'immenso paesaggio. Riesci ad arrivare al traguardo senza perderti?

Simulazione del tempo e del meteo : rimani bloccato nella sabbia asciutta sotto il sole cocente, combatti contro il fango sotto la pioggia battente o sul letto di un fiume!

Simulazione del sole e delle costellazioni : il sole si muoverà seguendo la posizione di ciascun paese (Perù, Bolivia e Argentina) così come le stelle e le costellazioni.

Salva e Ripara : stai solo guidando verso la vittoria o sei disposto a fermarti ad aiutare gli amici in difficoltà? Aiutare un concorrente bloccato ti fornirà punti di riparazione aggiuntivi. Ne avrai bisogno!

Single-player e Multiplayer : Il gioco offre un'esperienza multiplayer online e offline. Gareggia con altri sette concorrenti nelle fasi online o gioca con un amico in split screen!

Veicoli : Peugeot, Mini, Toyota, Renault, Mitsubishi pilotati da Carlos Sainz, Stéphane Peterhansel, Sebastien Loeb, Nasser Al Attiyah, Nani Roma, Orlando Terranova, Mikko Hirvonen, Bryce Menzies, Emiliano Spataro, Carlos Sousa e molti altri.

Motociclette : KTM, Honda, Yamaha, Husqvarna pilotati da Mathias Walkner, Sam Sunderland, Joan Barreda, Adrien Van Beveren, Pablo Quintanilla, Laia Sanz e molti altri.

Quad : Yamaha Raptor pilotati da Ignacio Casale, Sergey Karyakin, Alexis Hernandez, Rafal Sonik

Trucks : Kamaz, Maz, Tatra, MAN pilotati da Eduardo Nikolaev, Martin Kolomy, Aleksandr Vasilevski e molti altri.

SxS: Polaris pilotati da Patrice Garrouste, Claude Fournier e molti altri.

Dakar 18 è focalizzato sul realismo e promette un gioco che rappresenta fedelmente veicoli e piloti del rally di Dakar 2018. Il gioco include i principali team ufficiali, i veicoli e piloti di Dakar e 5 categorie di classi da corsa (Auto, Moto, Trucks, Quad e SxS) e molto altro. Inoltre, il gioco includerà una modalità single player e un’esperienza multiplayer online e offline.