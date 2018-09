Dakar 18: il nuovo trailer illustra le principali caratteristiche del gioco

Lo studio di sviluppo portoghese Bigmoon Entertainment ha pubblicato oggi un nuovo trailer dell’attesissimo simulatore di rally raid Dakar 18, che sarà disponibile su PlayStation 4, Xbox One e PC il 25 Settembre 2018.

Basato sul rally raid annuale, conosciuto in tutto il mondo, organizzato dalla Amaury Sport Organisation (A.S.O.) in Sud America, Dakar 18 rappresenta una simulazione realistica del più grande cross-country rally del mondo ed è caratterizzato da una grande varietà di veicoli e da uno dei più grandi open world mai creati. I giocatori dovranno utilizzare i veri e propri road book, forniti dai piloti al team di sviluppo, per trovare la strada attraverso ognuna delle 14 tappe in Perù, Bolivia e Argentina…

I giocatori potranno competere in feroci battaglie multiplayer online, nonché giocare offline per sfruttare e sviluppare le proprie abilità. Dakar 18 si concentra sul realismo e promette immagini straordinarie che rappresentano con fedeltà ogni veicolo e pilota per ognuna delle cinque categorie (Auto, Moto, Trucks, Quad e SxS) del rally Dakar 2018. Inoltre, il gioco prevede esperienze in single player, online e multiplayer splitscreen.