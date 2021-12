Dakar Desert Rally annunciato con un trailer: open world e ciclo stagionale

Non solo Redout 2, durante il Saber Interactive December 2021 Showcase c'è stato spazio anche per l'annuncio di Desert Dark Rally, una nuova simulazione fuoristradistica che accompagnerà i piloti virtuali sugli impervi sentieri di una delle gare più ardue del pianeta.

Desert Dark Rally includerà oltre 30 tappe di rally complete tratte dalle gare ufficiali del Rally Dakar del 2020 e 2021, affrontabili in un mondo aperto con veicoli, squadre e piloti ufficialmente autorizzati. L'open world del gioco, che prevede anche il supporto alle quattro stagioni e al ciclo completo giorno-notte, permetterà ai giocatori di non limitarsi alle strade e ai percorsi prestabiliti. Sul loro cammino potranno trovare il sole ardente del deserto, tempeste di sabbia turbolente e anche pioggia, neve e fango profondo. In vero stile Dakar, potranno anche trainare e soccorrere gli avversari per ottenere punti riparazione extra.

Come ogni gioco di guida moderno che si rispetti, Desert Dark Rally offrirà sia una campagna per giocatore singolo, sia la possibilità di competere con i videogiocatori di tutto il mondo nel multiplayer online. L'annuncio è avvenuto tramite il trailer allegato in apertura di notizia, che ha fissato la finestra di lancio al 2022 su PlayStation 4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S e PC via Steam ed Epic Games Store. Sono anche già stati resi noti i requisiti di sistema della versione PC:

Requisiti minimi



Sistema operativo: Windows 10, 64 bit

Processore: Intel Core i5-2300 / AMD FX-6300

Memoria: 8 GB di RAM

Scheda video: NVIDIA GeForce GTX 960 / AMD Radeon HD 7790

DirectX: Versione 12

Memoria: 50 GB di spazio disponibile

Requisiti consigliati

Sistema operativ o: Windows 10, 64 bit

o: Windows 10, 64 bit Processore: Intel Core i7-4790k / AMD Ryzen 5 2600

Memoria: 16 GB di RAM

Scheda video: AMD RX Vega 56 / NVIDIA GTX 1070

DirectX: Versione 12

Memoria: 50 GB di spazio disponibile

Dakar Desert Rally può già essere aggiunto alla lista dei desideri su Steam