Dal 2019 il Nebula premierà anche le sceneggiature dei videogiochi

La SFWA, l’associazione degli scrittori americani di fantasy e fantascienza, ha annunciato la messa in atto di un'importante modifica al regolamento del Premio Nebula, riconoscimento che viene assegnato negli Stati Uniti d'America alle migliori opere di fantasy e fantascienza.

A partire dalla prossima edizione, che si svolgerà nel 2019, sarà inclusa anche la categoria Game Writing, nella quale verrà assegnato un premio alla miglior sceneggiatura in un videogioco. Si tratta di un passo importantissimo per l'intera industria videoludica, che in questo modo viene sostanzialmente messa sullo stesso piano della letteratura.

Nella dichiarazione ufficiale della SFWA, si legge: "Istituendo la categoria Game Writing, SFWA sta riconoscendo che, esattamente come cambia la tecnologia, cambia anche il modo di raccontare le storie, e che l'eccellenza della scrittura non è confinata ai libri e alle sceneggiature".

Le candidature saranno svelate nei prossimi mesi, mentre la premiazione verrà effettuata nel mese di maggio del 2019. Cosa ne pensate di questa decisione? Secondo voi quali sono i titoli di quest'anno meritevoli di concorrere all'ambito premio Nebula?