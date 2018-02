Dal Samsung Galaxy S9 al Huawei P20 passando per Apple iPhone X. Le notizie Tech di ieri

Siamo entrati nel classico periodo dell'anno in cui si sovrappongono, ad intervalli regolari, rumor, specifiche e leak sui nuovi smartphone top di gamma che le principali compagnie del settore andranno a presentare al Mobile World Congress di Barcellona, che prenderà il via nel corso del weekend nella città catalana.

Il protagonista assoluto di ieri è stato ovviamente il Samsung Galaxy S9, che insieme al Galaxy S9 Plus si è preso la scena, un presagio di ciò che probabilmente avverrà anche al MWC.

Sul web sono stati pubblicate alcune immagini promozionali del Galaxy S9 che Samsung utilizzerà per promuovere il dispositivo, ma soprattutto la scheda tecnica completa (che vi invitiamo a prendere come sempre con le pinze in quanto ancora non è ufficiale, nonostante l'affidabilità della fonte), che ci ha confermato la presenza dello schermo da 5,8 pollici Infinite Display con risoluzione da 1440x2960 pixel, e la presenza di una fotocamera posteriore da 12 megapixel (singola sul modello "normale"), in grado di sfruttare a pieno la batteria da 3.000 mAh.

Tuttavia, non è stata solo una giornata di specifiche tecniche, perchè ci sono anche arrivate le prime indicazioni sul prezzo che potrebbe partire da 1.000 Dollari, una fascia a cui ormai siamo ampiamente abituati dopo il lancio di iPhone X e del Galaxy Note 8 della stessa Samsung, che hanno ridisegnato in maniera profonda il mercato di fascia alta per gli smartphone.

Sempre a proposito di smartphone top di gamma, sono arrivate anche le prime indicazioni sullo smartphone Judy, il cellulare di fascia alta di LG che la società dovrebbe lanciare nel corso del mese di Giugno. A quanto pare lo smartphone non si chiamerà G7, come ipotizzato da molti, ma andrà ad inaugurare una nuova linea di prodotti, per ragioni di marketing. Evan Blass sostiene che lo smartphone includerà uno schermo da 6,1 pollici MLCD+. Il telefono avrebbe dovuto vedere la luce nel corso del Mobile World Congress, ma i piani della compagnia sembra siano cambiati all'ultimo secondo.

Il 27 Marzo a Parigi invece è in programma il keynote Huawei, nel corso del quale con ogni probabilità saranno presentati i nuovi Huawei P20, P20 Plus e P20 Lite. A tal proposito, sempre ieri, sono arrivate delle indicazioni sulla batteria, che se da una parte accontenteranno qualcuno, dall'altra scontenteranno molti.

La nostra carrellata sui top di gamma in arrivo si chiude con Sony. Il PTY-00718V, ovvero lo smartphone che dovrebbe essere presentato nel corso del MWC, si è mostrato sul sito web dell'FCC, rivelando dimensioni e qualche dettaglio tecnico, tra cui la parte relativa all'assenza dell'ingresso per le cuffie da 3,5 mm.

E sempre a proposito di top di gamma, Samsung ha di fatto confermato che Apple ha tagliato la produzione di iPhone X. La società coreana è ora alla ricerca di altri partner a cui vendere i costosissimi pannelli OLED.

E voi, avete già deciso su quale smartphone top di gamma punterete per il 2018 oppure resterete con i vostri attuali dispositivi?