Dal lancio della Beta di Blackout aumentano le aspettative per Call of Duty: Black Ops 4

Dopo il lancio della versione Beta di Blackout sono migliorate esponenzialmente le aspettative di vendita del gioco: il prossimo capitolo della fortunata serie di FPS targata Activision fa ben sperare gli analisti dell'agenzia Piper Jaffray che hanno visto al rialzo le loro stime.

Come riportato a fine luglio dalla stessa Piper Jaffray, Call of Duty: Black Ops 4, avrebbe venduto 21,5 milioni di copie entro la fine dell'anno. Dopo il successo della Beta di Blackout, raccogliendo i feedback dei partecipanti alla versione Beta e rilevando la positività dei commenti sui video di Blackout su Youtube, le stime sono state portate fino a 23,5 milioni di copie.

Secondo l'azienda, l'unione tra la popolarissima modalità Battle Royale e uno dei franchise di maggior successo nel mondo dei videogiochi, è la ragione principale del buon risultato previsto.



Black Ops 4 verrà rilasciato domani su PC, PlayStation 4 e Xbox One. Vi ricordiamo che, per la prima volta nella storia del franchise, la versione per PC sarà disponibile solo sulla piattaforma Battle.Net di Blizzard anziché su Steam.



In vista del rilascio di domani, vi invitiamo a leggere le nostre impressioni sulla modalità Blackout di Call of Duty Black Ops 4.