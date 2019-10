Dammi il cinque per Death Stranding! Sony tenta un singolare Guinness dei Primati

I vertici di Sony Interactive Entertainment Middle East si preparano per il lancio di Death Stranding organizzando un'insolita campagna promozionale che coinvolgerà gli appassionati in un'iniziativa volta alla conquista di un Guinness dei Primati a colpi, ebbene sì, di High Five.

In base alla ricostruzione degli eventi fatta da un utente della community di Reddit, i rappresentanti della divisione mediorientale di SIE avrebbero deciso di coinvolgere gli oltre 20.000 partecipanti alla The Color Run, una maratona di beneficenza organizzata a Riad, la capitale dell'Arabia Saudita, per chiedere loro di "dare il cinque" agli organizzatori con lo scopo di celebrare l'uscita ormai imminente di Death Stranding e conquistare, così facendo, il record mondiale di High Five effettuati in un determinato lasso di tempo.

La maratona in questione, a ogni modo, si sarebbe già svolta nella giornata di sabato 26 ottobre: non sappiamo, però, se l'iniziativa promozionale dedicata a Death Stranding abbia avuto effettivamente luogo durante la The Color Run, né tantomeno sappiamo se gli organizzatori abbiamo raggiunto l'agognato Guinness dei Primati.

In attesa di offrirvi tutti gli aggiornamenti su questa insolita campagna promozionale, vi ricordiamo che Death Stranding sarà disponibile a partire dall'8 novembre su PlayStation 4 e PS4 Pro. Nella giornata di mercoledì 30 ottobre, però, è prevista la partecipazione di Hideo Kojima alla Paris Games Week 2019: che sia quella l'occasione scelta dal papà di Metal Gear per mostrare il trailer di lancio di Death Stranding?