Dan Allen chiede ancora scusa: i leak su Silent Hill e Metal Gear Solid erano falsi

Dopo essersi rapidamente guadagnato una folta schiera di fan, The Real Insider, ovvero il leaker che aveva anticipato dettagli su Assassin's Creed Mirage, è stato smascherato: dietro l'account fake si celava lo YouTuber Dan Allen.

Il content creator ha già chiesto scusa a tutti i giocatori per il suo comportamento, oltre che ad Ubisoft per non aver rispettato gli accordi legati ad Assassin's Creed Mirage. Tramite l'account di The Real Insider, Allen aveva lanciato altri rumor relativi a due delle serie più amate dagli appassionati videoludici.

Stiamo parlando di Silent Hill e Metal Gear Solid, storici franchise ormai fermi da alcuni anni e di cui non sono stati annunciati nuovi capitoli al netto degli innumerevoli rumor susseguitisi nel corso degli ultimi mesi. Allen aveva persino rivelato di aver visto coi propri occhi il nuovo Silent Hill e aveva consigliato ai suoi seguaci di "avere fiducia in lui". Tuttavia, è lo stesso YouTuber che ha fatto ammenda nel corso di un suo recente video, ammettendo che i leak su Silent Hill e Metal Gear Solid erano completamente falsi.

In occasione del Tokyo Game Show 2022 ci si aspettava un annuncio da parte di Konami rigurdante proprio Silent Hill, ma ci siamo dovuti accontentare dell'inaspettato ritorno sulle scene di Suikoden I & 2.