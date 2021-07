Dan Houser, il co-fondatore di Rockstar apre un nuovo studio nel Regno Unito

Dan Houser, co-fondatore di Rockstar Games e autore di GTA e Red Dead Redemption, ha fondato un nuovo studio nel Regno Unito. La compagnia è stata fondata il 23 giugno con il nome Absurd Ventures in Games e Dan Houser ne risulta fondatore e direttore.

A parte questo purtroppo non sappiamo altro, l'azienda si occuperà dello sviluppo e della pubblicazione di videogiochi ma non è chiaro se ci siano già dei progetti in cantiere e se lo studio abbia contatti con grandi publisher o se si muoverà da indipendente producendo progetti più piccoli rispetto ai precedenti lavori di Houser.

Dan Houser ha fondato Rockstar Games nel 1998 insieme al fratello Sam ed ha lasciato la compagnia all'inizio del 2020, Dan è noto per aver scritto le storie di GTA e dei due giochi della serie Red Dead Redemption, accolti con grande successo da pubblico e critica.

Houser segue così il collega Lensie Benzies, ex presidente di Rockstar North che ha lasciato l'azienda (non senza qualche polemica) per fondare un proprio studio indipendente e lavorare su Everywhere, ambizioso progetto del quale sappiamo ancora molto poco. Adesso non ci resta che attendere per capire quale sarà il prossimo lavoro di Dan Houser, uno degli autori più apprezzati dell'industria.