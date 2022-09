Dan Houser: il fondatore di Rockstar investe nelle blockchain unendosi a Revolving Games

Dan Houser, il fondatore di Rockstar e figura chiave per la nascita di franchise come Grand Theft Auto e Red Dead Redemption, si è unito al Comitato Consultivo di Revolving Games, compagnia che impegnata nello sviluppo dei videogiochi e parallelamente nel mondo delle blockchain.

Revolving Games ha raccolto 25 milioni di dollari per lo sviluppo di giochi e tecnologie basate su Web3, la concettualizzazione del World Wide Web che include elementi come la decentralizzazione dei fondi, le tecnologie di blockchain e i sistemi economici che utilizzano i token. Dan Houser si è unito al Comitato Cunsultivo della compagnia dopo un round di finanziamento 13.2 milioni di dollari.

Revolving ha due studi e un team di oltre 100 dipendenti che lavorano su giochi blockchain in Nord America, Europa e Asia, ed ha già pubblicato un MMO strategico a tema Battlestar Galactica in collaborazione con Gala Games e NBCUniversal. Il suo secondo titolo, Skyborne Legacy, è classificato come un gioco di ruolo d'avventura cooperativo ispirato a serie Nintendo come Animal Crossing e The Legend of Zelda.



Il co-CEO di Revolving Games Saad Zaeem ha dichiarato: "La nostra visione è chiara: creare giochi di qualità AAA che facciano girare la testa tra i migliori lanci nei principali palcoscenici come la Gamescom e l'E3. Mentre il mondo si sposta da un ecosistema di proprietà degli sviluppatori a un ecosistema di proprietà dei giocatori, Revolving Games sarà in prima linea in questa evoluzione, continuando a rilasciare titoli che competono con i migliori dell'industria dei videogiochi tradizionale".

Dan Houser è in cerca di esperti di NFT e Blockchain ma gli sviluppatori di Build a Rocket Boy hanno precisato che non è detto che questi elementi saranno presenti in Everywhere, l'ambizioso open world ideato dall'ex Rockstar Games.