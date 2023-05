Danganronpa: un cosplay di Junko Enoshima con le orecchie da coniglietta

Tra le serie di maggior successo dell'ultimo decennio spicca Danganronpa, la serie sviluppata da Spike Chunsoft che ha poi ispirato manga, novel e adattamenti animati. Mentre il futuro del franchise è ancora incerto, a farci ritornare alla Hope's Peak Academy è la cosplayer orientale Hiko Wan.

A fine 2022 Danganronpa V3 Killing Harmony è arrivato su console Xbox, ma al momento non si sa ancora nulla a riguardo di un nuovo capitolo della serie. Sebbene siano infatti passati ormai sei anni dall'uscita originale, la quarta iterazione della visual novel di Spike Chunsoft è infatti ancora l'ultima avventura sviluppata. Vi ricordiamo tuttavia che su Switch è arrivata la raccolta Danganronpa Decadence

Nonostante ciò, Danganronpa gode ancora di ottima popolarità tra i fan, soprattutto per quanto riguarda la community dei cosplayer. A ispirare gli artisti è come sempre la Ultimate Fashionista Junko Enoshima.

In Danganronpa gli studenti dell'accademia vengono coinvolti in una storia di gioco mortale da Monokuma, un robot animatronico a forma di orso dietro il quale si nasconde un'identità misteriosa. A muovere i fili si scopre essere Junko, la ragazza dai capelli biondi che nell'interpretazione della cosplayer originaria del Taiwan vediamo in costume da coniglietta. In questo cosplay di Bunny Junko da Danganronpa la vediamo strizzare l'occhio ai compagni della Classe 78 mentre tra le braccia stringe Monokuma.