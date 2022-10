Danganronpa: un cosplay di Junko Enoshima dall'italiana Aranciazer

La community di appassionati freme per l'imminente uscita di Danganronpa Decadence su Switch, raccolta che includerà i tre titoli principali del franchise, più uno extra, e che permetterà ai giocatori di scoprire dal principio il mito del titolo sviluppato da Spike Chunsoft. In attesa dell'esordio, Junko Enoshima torna all'attacco.

Junko è l'antagonista principale della serie, che si dipana tra videogiochi, anime, manga, novel e adattamenti musicali. A ideare Junko come antagonista fu il creatore Kazutaka Kodaka, che voleva un cattivo semplicemente malvagio e senza il tipico background troppo comprensivo. Il nome di Junko Enoshima ha un preciso significato. La parola Jun (盾) può essere tradotta come "scudo", mentre il cognome da riferimento all'isola al largo di Enoshima.

Mentre Danganronpa V3: Killing Harmony è da poco arrivato su console Xbox, permettendo ai giocatori della piattaforma Microsoft di avere finalmente accesso alla saga completa, la cosplayer italiana Aranciazer si è esibita in una spettacolare interpretazione dell'antagonista.

In questo cosplay di Junko Enoshima da Danganronpa vediamo la studentessa della Hope's Peak Academy dare il via alla lotta per la sopravvivenza facendo una linguccia ai suoi compagni della Classe 78. Junko indossa la sua uniforme scolastica e la classica acconciatura che divide i suoi lunghi capelli in due folte trecce.