Danganronpa: un cosplay perfetto di Junko Enoshima dal fascino giapponese

Danganronpa è un franchise di videogiochi nato dal Giappone, poi diventato anche anime e in generale un progetto multimediale, che ha guadagnato un grande seguito internazionale grazie alla sua trama intricata, ai suoi personaggi unici e alla sua atmosfera oscura e inquietante, che si è allargato con Danganronpa Decadence.

La serie segue un gruppo di studenti imprigionati in una scuola che sono costretti a partecipare a un gioco mortale in cui devono uccidere i loro compagni per sopravvivere. Junko Enoshima è uno dei personaggi principali di Danganronpa e uno dei più iconici, sia del videogioco che dell'anime disponibile su Netflix. È la "Regina della Disperazione" e l'antagonista principale del primo gioco e anime. Junko è una ragazza carismatica con un atteggiamento sadico e un desiderio innato di distruggere tutto ciò che le sta intorno.

Il suo personaggio è stato progettato per essere un'incarnazione della disperazione e per rappresentare il lato oscuro della psiche umana. Junko è anche dotata di una grande intelligenza e abilità manipolative, che la rendono una minaccia per gli altri personaggi. Il personaggio di Junko Enoshima ha anche ispirato molte fan art e, ovviamente, anche cosplay, essendo uno dei personaggi più attrattivi di Danganronpa. Il suo design unico e il suo atteggiamento ribelle hanno attirato l'attenzione dei fan di tutto il mondo, che spesso la rappresentano con i suoi vestiti caratteristici e il suo trucco vistoso.

E a questo gruppo si aggiunge la cosplayer giapponese Cyama, che ha indossato la sua parrucca bionda, la divisa scolastica con giacca nera infiocchettata e gonna scozzese per questo cosplay di Junko Enoshima da Danganronpa come si vede nella foto in basso.